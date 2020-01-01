Твое право

Согласно официальной статистике, на настоящий момент в Российской Федерации не снижается количество выявленных нарушений прав детей. Ежегодно почти 100 тысяч человек официально признаются потерпевшими от преступлений, 20 тысяч несовершеннолетних разыскиваются органами внутренних дел как пропавшие без вести, из них 8% в возрасте до 14 лет.

В то же время продолжает оставаться высоким уровень преступности среди несовершеннолетних: за январь-июль 2016 года 31,5 тысячи преступлений совершены несовершеннолетними или при их соучастии. Удельный вес от всех расследованных преступлений — 4,2%.

Поэтому вопрос защиты прав несовершеннолетних, формирования правовой культуры и юридической грамотности обучающихся, родителей и педагогов становится одной из приоритетных задач государства. Особое значение он имеет в отношении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

Для обеспечения благополучного и безопасного детства, ставшего одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации определены ключевые задачи, указанные в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы». Этими задачами являются: защита прав каждого ребенка, создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.

С целью создания условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни была разработана Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденная Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым 22 марта 2017 г. № 520-р.

Для достижения цели Концепции необходимо решение следующих задач: